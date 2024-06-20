Вылегжанина Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Саша Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова Римма Александровна
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мартьянова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1943
Дочь: Мартьянова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович
Смерть
Неизвестно