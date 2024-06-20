Вылегжанина Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанина Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Вылегжанин Фёдор Васильевич

Мать: Вылегжанина Александра Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Саша Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартьянова Римма Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мартьянова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1943

Дочь: Мартьянова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Степанович

Смерть
Неизвестно

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