Редкозубов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Редкозубов Ххх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редкозубов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Редкозубова Матрена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Редкозубова Матрена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Редкозубова Матрена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редкозубов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Редкозубова Матрена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редкозубов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Редкозубова Матрена Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно