Критский Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКритский Виктор Иванович

Критский Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Критский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Критская Ирина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Критский Юрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Критский Игорь Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Критская Светлана Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.