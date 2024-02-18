Критский Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Критский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Критская Ирина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Критский Игорь Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Критская Светлана Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно