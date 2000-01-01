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Голубятников Кирилл Иванович
Голубятников Кирилл Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Голубятникова Александра Никаноровна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать:
Голубятникова Александра Никаноровна
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