Голубятников Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубятников Кирилл Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: Голубятникова Александра Никаноровна

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