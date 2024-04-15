Лепокуров Петр Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепокуров Петр Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.10.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Захарий Степанович Ошлоков
Место жительства
Неизвестно
Ипатова, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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