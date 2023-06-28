Ушкалов (Неизвестно) Устиния Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушкалов (Неизвестно) Устиния Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Ушкалова) Полина Голактионовна

Отец ребёнка: Ушкалов Голактион Леонтьевич

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушкалов Голактион Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Неизвестно (Ушкалова) Анастасия Голактионовна

Отец ребёнка: Ушкалов Голактион Леонтьевич

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна

Отец ребёнка: Ушкалов Голактион Леонтьевич

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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