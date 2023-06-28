Ушкалов (Неизвестно) Устиния Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Ушкалова) Полина Голактионовна
Отец ребёнка: Ушкалов Голактион Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Неизвестно (Ушкалова) Анастасия Голактионовна
Отец ребёнка: Ушкалов Голактион Леонтьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна
Отец ребёнка: Ушкалов Голактион Леонтьевич
Смерть
Неизвестно