Пименова Нина Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти17.01.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Пименов Герман Михаилович
Мать: Пименова Таисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2016