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Пименова Нина Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

17.01.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Пименов Герман Михаилович

Мать: Пименова Таисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2016

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