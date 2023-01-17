Двойнишникова (Поздина) Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти21.07.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Сын: Двойнишников Абрам Филиппович
Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
17.03.1912
Сын: Двойнишников Василий Филиппович
Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович
Смерть
21.07.1916 ст.