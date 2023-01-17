Двойнишникова (Поздина) Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Поздина) Феврония Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

21.07.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Двойнишников Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Сын: Двойнишников Абрам Филиппович

Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1912

Сын: Двойнишников Василий Филиппович

Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
21.07.1916 ст.
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