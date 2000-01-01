Отяковский Григорий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Афимья Григорьевна
Мать ребёнка: Отяковская Анна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Отяковский Тарас Григорьевич
Мать ребёнка: Отяковская Анна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Отяковская Анна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Отяковский Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Отяковская Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Отяковская Анна
Смерть
Неизвестно