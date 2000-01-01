Отяковский Григорий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковский Григорий Дорофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Отяковский Дорофей Иванович

Мать: Отяковская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Афимья Григорьевна

Мать ребёнка: Отяковская Анна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Отяковский Тарас Григорьевич

Мать ребёнка: Отяковская Анна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Отяковская Анна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Отяковский Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Отяковская Анна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Отяковская Анна

Смерть
Неизвестно
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