Курбанова Нигора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбанов Рузи
Мать: София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимжонова Наргиза Олимжон кизи
Отец ребёнка: Эргашев Олимжон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эргашева Эркинова Нигина
Отец ребёнка: Эргашев Олимжон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эргашев Шохрух Олимжонович
Отец ребёнка: Эргашев Олимжон