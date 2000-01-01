Курбанова Нигора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова Нигора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбанов Рузи

Мать: София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимжонова Наргиза Олимжон кизи

Отец ребёнка: Эргашев Олимжон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргашева Эркинова Нигина

Отец ребёнка: Эргашев Олимжон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эргашев Шохрух Олимжонович

Отец ребёнка: Эргашев Олимжон

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