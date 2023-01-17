Дорохин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Иван Сергеевич

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Место рождения

Гати, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Гати, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1984
Москва, город федерального значения Москва
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