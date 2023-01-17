Дорохин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1984