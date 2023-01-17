Чаусов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусов Виктор Михайлович

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Место рождения

Еремизино-Борисовская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

25.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремизино-Борисовская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1970

Сын: Чаусов Константин Викторович

Мать ребёнка: Чаусова Надежда Николаевна

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1975

Сын: Чаусов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Чаусова Надежда Николаевна

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаусова Надежда Николаевна

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