Чаусов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.10.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1970
Сын: Чаусов Константин Викторович
Мать ребёнка: Чаусова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1975
Сын: Чаусов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Чаусова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно