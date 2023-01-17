Старжинский Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старжинский Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1918

Сын: Старжинский Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Дюкова Анна Александровна

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Старжинский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дюкова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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