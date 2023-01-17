Старжинский Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1918
Сын: Старжинский Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Дюкова Анна Александровна
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Старжинский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Дюкова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно