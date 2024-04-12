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Дружинин Николай Иванович
Дружинин Николай Иванович
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Древо
Место рождения
Федулово
, Вологодский район, Северный край
Дата рождения
1925
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Дружинин Иван Максимович
1880 г.р.
Мать
Дружинина (Разова) Асклипиодотта Васильевна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Дружинин Иван Максимович
Мать:
Дружинина Асклипиодотта Васильевна
Федулово
, Вологодский район, Северный край
Смерть
1963
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