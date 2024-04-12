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Дружинин Николай Иванович

Место рождения

Федулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1925

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Дружинин Иван Максимович

Мать: Дружинина Асклипиодотта Васильевна

Федулово, Вологодский район, Северный край
Смерть
1963
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