Григорьева Анастасия Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Камские Поляны, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1903
Отец ребёнка: Григорьев Яков Александров
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно