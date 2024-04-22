Максимова (Анисимова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Анисимова) Пелагея Петровна

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886 ст.

Отец: Анисимов Петр Андреев

Мать: Елена Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
05.10.1886 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.04.1903 ст.

Муж: Максимов Петр Максимович

Трехсвятительская церковь, с. Полуэктово (Волынщино), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
После 1903 ст.
Воскресенки, Орешковская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
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