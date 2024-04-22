Максимова (Анисимова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения05.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886 ст.
Отец: Анисимов Петр Андреев
Мать: Елена Петрова
Крещение
05.10.1886 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.04.1903 ст.
Трехсвятительская церковь, с. Полуэктово (Волынщино), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
После 1903 ст.
Воскресенки, Орешковская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно