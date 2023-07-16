Гусев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1986
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1987
Дочь: Гусева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1988
Сын: Гусев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна