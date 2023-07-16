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Гусев Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

Нg
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1986

Жена: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.08.1987

Дочь: Гусева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1988

Сын: Гусев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна

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