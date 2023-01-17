Белогуров Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1920
Сын: Белогуров Антон Васильевич
Мать ребёнка: Белогурова Пелагея Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
Тим, Тимский муниципальный район, Курская область
Мещанин города Тим Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно