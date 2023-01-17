Белогуров Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белогуров Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1920

Сын: Белогуров Антон Васильевич

Мать ребёнка: Белогурова Пелагея Васильевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
Тим, Тимский муниципальный район, Курская область
Мещанин города Тим Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белогурова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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