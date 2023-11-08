Кравченко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Василий Алексеевич

Мать: Кравченко Анна (Ганна) Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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