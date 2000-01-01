Семенюта Трофим Власович
Место рожденияГуляйполе
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Семенюта Влас
Мать: не указана
Гуляйполе
Рождение ребёнка
1807
Сын: Семенюта Тихон Трофимович
Мать ребёнка: Устинья
Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Гуляйполе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Смерть
Неизвестно
Темрюк, Екатеринославская губерния