Семенюта Трофим Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюта Трофим Власович

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Место рождения

Гуляйполе

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Семенюта Влас

Мать: не указана

Гуляйполе
Рождение ребёнка
1807

Сын: Семенюта Тихон Трофимович

Мать ребёнка: Устинья

Запорожская обл. Гуляйпольский р-он, с Гуляйполе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
Неизвестно
Темрюк, Екатеринославская губерния
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