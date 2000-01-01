Евсеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Смерть
1981