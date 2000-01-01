Евсеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Евсеев Иван Трофимович

Мать: Евсеева Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Смерть
1981
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