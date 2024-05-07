Шустова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шустова Мария Осиповна
Отец ребёнка: Шустов Осип
Рождение ребёнка
05.09.1929
Отец ребёнка: Шустов Осип
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Шустова Августа Осиповна
Отец ребёнка: Шустов Осип
Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1935
Дочь: Огородникова Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Шустов Осип
Шустовы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно