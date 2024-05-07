Шустова Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустова Евдокия

Место рождения

Шустовы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шустовы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шустова Мария Осиповна

Отец ребёнка: Шустов Осип

Шустовы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1929

Сын: Шустов Анатолий Осипович

Отец ребёнка: Шустов Осип

Шустовы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шустова Августа Осиповна

Отец ребёнка: Шустов Осип

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1935

Дочь: Огородникова Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Шустов Осип

Шустовы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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