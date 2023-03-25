Шаляпина (Масленникова) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпина (Масленникова) Полина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1986

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Лс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1986

Отец: Масленников Василий Степанович

Мать: не указана

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