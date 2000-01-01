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Гулсултан Аитова
Гулсултан Аитова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1713
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аит Рысин
1691 г.р.
Мать
Зулейха Мокшина
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец:
Аит Рысин
Мать:
Зулейха Мокшина
Смерть
Неизвестно
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