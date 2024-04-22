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Белоусов Павел Иванович

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Место рождения

Барило-Крепинская, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.01.1915

Дата смерти

15.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915

Отец: Белооусов Иван Андреевич

Мать: Роева Ксения Даниловна

Барило-Крепинская, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.02.1937

Дочь: Белоусова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Савельева Александра Уваровна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
15.12.1982
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
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