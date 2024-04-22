Белоусов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1915
Дата смерти15.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915
Отец: Белооусов Иван Андреевич
Мать: Роева Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
02.02.1937
Дочь: Белоусова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Савельева Александра Уваровна
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
15.12.1982
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область