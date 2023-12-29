Анна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.
Дочь: (Крадченко) Мария Никитина
Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.
Дочь: Пiъвен (Крадченко) Антонина Никитина
Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович
«Выдано свидетельство о рождении № 527 5 \\ IV - 1965 г.»
Рождение ребёнка
10.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно