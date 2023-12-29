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Анна Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.

Дочь: (Крадченко) Мария Никитина

Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.

Дочь: Пiъвен (Крадченко) Антонина Никитина

Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
«Выдано свидетельство о рождении № 527 5 \\ IV - 1965 г.»
Рождение ребёнка
10.02.1910 ст.

Сын: Крадченко Феодор Никитин

Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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