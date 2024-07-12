Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти17.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Жигалкович Петр Викентьевич
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Жигалкович Владимир Викентьевич
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Жигалкович Леонид Викентьевич
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жигалкович Геннадий Викентьевич
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Жигалкович Антон Викентьевич
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1934
Дочь: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.10.1938
Дочь: Малиновская (Жигалкович) Галина Викентьевна
Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич
Смерть
17.12.1985