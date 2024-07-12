Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

17.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигалкович Викентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жигалкович Петр Викентьевич

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жигалкович Владимир Викентьевич

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Жигалкович Леонид Викентьевич

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жигалкович Геннадий Викентьевич

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Жигалкович Антон Викентьевич

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.10.1934

Дочь: Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.10.1938

Дочь: Малиновская (Жигалкович) Галина Викентьевна

Отец ребёнка: Жигалкович Викентий Яковлевич

Литва, Узденский район, Минская область
Смерть
17.12.1985

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