Букин Абрам (Авраам) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин Абрам (Авраам) Васильев

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бука Василий Алексеев

Мать: Букина Аграфена (Агриппина) Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.08.1854

Сын: Букин Варфоломей Абрамов

Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.09.1857

Сын: Букин Григорий Абрамов

Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Букин Василий Абрамов

Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Иван?проверить Авраамиевич

Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1909
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