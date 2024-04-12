Букин Абрам (Авраам) Васильев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
17.08.1854
Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева
Рождение ребёнка
26.09.1857
Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букин Иван?проверить Авраамиевич
Мать ребёнка: Букина Евдокия (Авдотья) Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1909