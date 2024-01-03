Мирон Анофриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Анофрей Васильев
Мать: Пелагея Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Хрулёва Ефимия Миронова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Прасковья Миронова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Афанасий Миронов
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никифор
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
До 1779