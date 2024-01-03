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Мирон Анофриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Анофрей Васильев

Мать: Пелагея Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Хрулёва Ефимия Миронова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Прасковья Миронова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Афанасий Миронов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Никифор

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Смерть
До 1779

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