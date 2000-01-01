Якубовская Мерьема — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская Мерьема

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Якубовский Яков Мустафович

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Роза Мустафовна

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Зинаида Мустафовна

Отец ребёнка: Якубовский Мустафа ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Мустафа ?

Смерть
Неизвестно
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