Якубовская Мерьема
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Якубовский Яков Мустафович
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Роза Мустафовна
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Зинаида Мустафовна
Отец ребёнка: Якубовский Мустафа ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубовский Мустафа ?
Смерть
Неизвестно