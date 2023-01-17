Белобородова Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Белобородов Тимофей Дмитриевич

Мать: Белобородова Агрофена

Рождение ребёнка
1844

Сын: Полозов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1850 ст.

Сын: Полозов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Васильевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК МихАрх церкви г. Белебея Николай 12.11.1850 г. Белебея крестьянин Афанасий Васильевъ и законная жена Александра Тимофеева Воспр.: кр-н Николай Васильевъ (возм. брат Афанасия Васильева) и мещанская ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозов Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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