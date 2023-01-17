Белобородова Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1850 ст.
Сын: Полозов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Васильевич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК МихАрх церкви г. Белебея Николай 12.11.1850 г. Белебея крестьянин Афанасий Васильевъ и законная жена Александра Тимофеева Воспр.: кр-н Николай Васильевъ (возм. брат Афанасия Васильева) и мещанская ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно