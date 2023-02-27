(Костюкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костюкова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1762

Сын: Костюков Павел

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1767

Сын: Костюков Андрей

Отец ребёнка: Костюков Иван

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Костюкова) Евгения

Отец ребёнка: Костюков Иван

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Костюков Никита

Отец ребёнка: Костюков Иван

Смерть
Неизвестно

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