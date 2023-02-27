(Костюкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1762
Сын: Костюков Павел
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1767
Сын: Костюков Андрей
Отец ребёнка: Костюков Иван
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Костюкова) Евгения
Отец ребёнка: Костюков Иван
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1781
Сын: Костюков Никита
Отец ребёнка: Костюков Иван
Смерть
Неизвестно