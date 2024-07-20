Федоров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Федорова Александра

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелкина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Федорова Александра

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Александра

Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Агафонова Альбина Михайловна

Мать ребёнка: Федорова Александра

Иваново
Смерть
Неизвестно

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