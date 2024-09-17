Коровина Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1894 ст.

Сын: Коровин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимировка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.

Дочь: Коровина Харитина Филипповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимировка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Коровин Макар Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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