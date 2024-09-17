Коровина Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1894 ст.
Сын: Коровин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.
Дочь: Коровина Харитина Филипповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно