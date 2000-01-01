Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Высокая Ирина Витальевна
Высокая Ирина Витальевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.1961
Пол
Женский
Отец
Высоцкий Виталий Тимофеевич
1931 г.р.
Мать
Замятина Капитолина Павлова
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1961
Отец:
Высоцкий Виталий Тимофеевич
Мать:
Замятина Капитолина Павлова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия