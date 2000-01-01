Высокая Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысокая Ирина Витальевна

Высокая Ирина Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1961

Отец: Высоцкий Виталий Тимофеевич

Мать: Замятина Капитолина Павлова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close