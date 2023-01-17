Трофимов Тихон Аввакумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Тихон Аввакумов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Трофимов Потап Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Трофимова Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.

Дочь: Трофимова Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Трофимова Ефросинья Егорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.

Дочь: Трофимова Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Трофимова Ефросинья Егорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Ефросинья Егорова

Смерть
Неизвестно
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