Трофимов Тихон Аввакумов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Трофимова Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.
Дочь: Трофимова Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Трофимова Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
20.11.1865 ст.
Дочь: Трофимова Параскева Тихоновна
Мать ребёнка: Трофимова Ефросинья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно