Пономарева Нина Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Нина Аполлоновна

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Место рождения

Смычка, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

27.04.1929

Дата смерти

19.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Смычка, Туринский, Свердловская область
Место жительства
С 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1966 по 1992
Киев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
19.08.2016
Москва, город федерального значения Москва
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