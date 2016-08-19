Пономарева Нина Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения27.04.1929
Дата смерти19.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949
Место жительства
С 1966 по 1992
Киев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
19.08.2016