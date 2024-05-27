Данилова (Скрипалева) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1983
Сын: Данилов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1986
Сын: Данилов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1990
Сын: Данилов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Петрович