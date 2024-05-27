Данилова (Скрипалева) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Скрипалева) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.02.1983

Сын: Данилов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Петрович

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1986

Сын: Данилов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Петрович

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1990

Сын: Данилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Петрович

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область

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