Утина (Поддубская) Анастасия Александровна
Место рожденияКалининградская область
Дата рожденияОколо 01.09.1900
Дата смерти06.06.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.09.1900
Отец: Поддубский Александр
Калининградская область
Рождение ребёнка
22.10.1930
Дочь: Шустол Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Утин Михаил Иванович
Калининская область Торжокский район д. Филитово
Смерть
06.06.1976