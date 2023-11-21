Утина (Поддубская) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтина (Поддубская) Анастасия Александровна

Утина (Поддубская) Анастасия Александровна

Место рождения

Калининградская область

Дата рождения

Около 01.09.1900

Дата смерти

06.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.09.1900

Отец: Поддубский Александр

Мать: не указана

Калининградская область
Рождение ребёнка
22.10.1930

Дочь: Шустол Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Утин Михаил Иванович

Калининская область Торжокский район д. Филитово
Смерть
06.06.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close