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Лещенко Владимир Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Лещенко Стефан Ерастович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Броварева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1974

Сын: Лещенко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1978

Сын: Лещенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1984

Сын: Лещенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2002

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