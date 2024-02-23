Лещенко Владимир Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2002
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Лещенко Стефан Ерастович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Броварева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1974
Сын: Лещенко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1978
Сын: Лещенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1984
Сын: Лещенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2002