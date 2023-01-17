Попова Александра Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Прошкин Егор
Мать: Прошкина Ольга
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Попов Николай
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Попов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Попов Николай
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Попова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Николай
Смерть
Неизвестно