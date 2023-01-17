Попова Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Александра Егоровна

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Место рождения

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Прошкин Егор

Мать: Прошкина Ольга

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Попов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Попов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Попова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай

Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай

Смерть
Неизвестно
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