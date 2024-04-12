Григорьев Евстафий Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Григорьев Иван Власович
Мать: Григорьева Домна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Савинкина Пелагея Садохина
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Евстафьевна
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Григорьев Даниил Евстафьевич
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Евдокия
Смерть
Неизвестно