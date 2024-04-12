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Григорьев Евстафий Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Григорьев Иван Власович

Мать: Григорьева Домна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Савинкина Пелагея Садохина

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Евстафьевна

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Григорьев Даниил Евстафьевич

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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