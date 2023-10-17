Сагынбаева Айнура Бактыболотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагынбаева Айнура Бактыболотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980

Отец: Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович

Мать: Сагынбаева Асыл Сагыновна

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