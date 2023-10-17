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Сагынбаева Айнура Бактыболотовна
Сагынбаева Айнура Бактыболотовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1980
Пол
Женский
Отец
Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович
1955 г.р.
Мать
Сагынбаева Асыл Сагыновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980
Отец:
Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович
Мать:
Сагынбаева Асыл Сагыновна
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