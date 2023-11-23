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Жуков Никифор Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Егор Семёнов

Мать: Настасья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Жукова Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Жукова) Авдотья Никифорова

Мать ребёнка: Жукова Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Жукова) Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Жукова Акулина Тимофеева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Жукова Акулина Тимофеева

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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