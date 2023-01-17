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Горбачева Дарья Васильевна
Горбачева Дарья Васильевна
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Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
19.11.1982
Пол
Женский
Отец
Горбачев Василий Иванович
1946 г.р.
Мать
Горбачева (Хорошкина) Ольга Ивановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982
Отец:
Горбачев Василий Иванович
Мать:
Горбачева Ольга Ивановна
Рига
, Rīga
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