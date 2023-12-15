(Андреева) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Важник) Афросинья Прокоповна
Отец ребёнка: Важник Прокоп Астапович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Важник Прокоп Астапович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Важник Тарасий Прокопович
Отец ребёнка: Важник Прокоп Астапович
Смерть
Неизвестно