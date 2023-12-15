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(Андреева) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Важник) Афросинья Прокоповна

Отец ребёнка: Важник Прокоп Астапович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Важник Хвёдор Прокопович

Отец ребёнка: Важник Прокоп Астапович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Важник Тарасий Прокопович

Отец ребёнка: Важник Прокоп Астапович

Смерть
Неизвестно

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