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Акул

Место рождения

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

До 1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Кузьма Акулович?

Мать ребёнка: не указана

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Ваирнаты Тимофеев там же стр 421 справа РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9K?i=420&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
До 1761

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