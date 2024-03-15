Акул
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиДо 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Кузьма Акулович?
Мать ребёнка: не указана
Ваирнаты Тимофеев там же стр 421 справа РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9K?i=420&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
До 1761