Голубицкий Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубицкий Павел Михайлович

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Место рождения

Корчевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

28.03.1845

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Корчевский уезд, Тверская губерния
Место жительства
С 1901
Салтыково, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Почуево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1911
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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