Голубицкий Павел Михайлович
Место рожденияКорчевский уезд, Тверская губерния
Дата рождения28.03.1845
Дата смерти1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Корчевский уезд, Тверская губерния
Место жительства
С 1901
Салтыково, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Почуево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1911
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область