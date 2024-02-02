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Барышников Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1926

Дата смерти

21.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1926

Отец: Барышников Василий Семенович

Мать: Барышникова Анисия Борисовна

Рождение ребёнка
12.02.1950

Сын: Барышников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

Рождение ребёнка
21.02.1953

Сын: Барышников Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

Рождение ребёнка
20.07.1956

Сын: Барышников Петр Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

Рождение ребёнка
1958

Сын: Барышников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

Рождение ребёнка
26.04.1961

Сын: Барышников Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
?.04.1963

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Илинична

Смерть
21.11.1972
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
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