Стахеев Сергей Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стахеев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Стахеева Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Стахеева Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Стахеева Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Стахеева Феодосья Сергеевна
Мать ребёнка: Стахеева Ксения Егоровна
Бракосочетание
1885
Вторая жена.
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Стахеева Арина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стахеева Ксения Егоровна
Смерть
Неизвестно