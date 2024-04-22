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Стахеев Сергей Онуфриевич

Место рождения

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Стахеев Онуфрий Антонович

Мать: Стахеева Фёкла Федотовна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стахеев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Стахеева Ксения Егоровна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Стахеева Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Стахеева Ксения Егоровна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Стахеева Феодосья Сергеевна

Мать ребёнка: Стахеева Ксения Егоровна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1885

Жена: Стахеева Арина Васильевна

Вторая жена.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Стахеев Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Стахеева Арина Васильевна

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стахеева Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно
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